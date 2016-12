2016 Election November 8th - Recapitulation Sheet

Pendleton County residents exercised their right to vote at the November 8th, 2016 Election. Out of 10,324 registered voters, 6,077 came out to the polls for a 58% turnout.

PRESIDENT

Donald Trump - 4604

Hillary Clinton - 1164

Gary Johnson - 145

Evan McMullin - 66

Jill Stein - 27

Rocky Delafuente - 1

US SENATOR

Rand Paul - 4376

Jim Gray - 1493

US REPRESENTATIVE

Thomas Massie - 4455

Calvin Sidle - 1262

STATE REPRESENTATIVE

Mark Hart - 3773

Tom McKee - 2195

SCHOOL BOARD

District 1

Karen Delaney - 864

District 3

Shawn Nordheim - 630

Greg Wolfe - 479

District 4

Cheri Griffin - 712

FALMOUTH CITY COUNCIL

Alex Carson - 497

Ron Stinson - 429

April DeFalco - 423

Amy Beckett Hurst - 403

Amy Hitch - 379

Sebastian Ernst - 366

Matthew Best - 357

Gary Askin - 334

Mary Ann Shields - 223

Ryan Shields - 191

Scooter Vogel - 130

BUTLER CITY COUNCIL

Paul Vanlandingham - 128

Gerald McElfresh - 120

Terry Bush - 118

Herbert Clark - 114

Bonita Bonar - 110

Pat Taylor - 103

Ruby Hernandez - 67

Alice Smith - 56